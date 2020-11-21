رضا عبد العال: حذرت مدافعي طنطا من مراقبة نجم الأهلي

كشف رضا عبد العال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي طنطا قراراً سبق وأن إتخذه خلال لقاء الاهلي في الدور الثاني لحساب مباريات الدوري المصري الموسم الماضي والذي خسره بهدف مقابل لا شيء.









وقال عبد العال عبر تصريحات تلفزيونية :" حذرت مدافعي طنطا من رقابة مروان محسن مهاجم الأهلي خلال اللقاء، وهددتهم بالجلوس على مقاعد البدلاء حال حدوث ذلك".









وأضاف: "مروان كان يمر بفترة ضغط نفسي وعدم رقابته أربكه خلال المباراة وشعر بأنه مهاجم بلا قيمة واضطر مدربه لاستبداله بسبب أدائه الضعيف".









وأشار إلى أنه على الرغم من سوء مستوى مروان في بعض المباريات إلى أنه يُعتبر أفضل من أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني والذي لا أعلم إلى الآن لماذا ينضم لمنتخب مصر.



