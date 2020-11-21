رضا عبد العال: حذرت مدافعي طنطا من مراقبة نجم الأهلي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
كشف رضا عبد العال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي طنطا قراراً سبق وأن إتخذه خلال لقاء الاهلي في الدور الثاني لحساب مباريات الدوري المصري الموسم الماضي والذي خسره بهدف مقابل لا شيء.


وقال عبد العال عبر تصريحات تلفزيونية :" حذرت مدافعي طنطا من رقابة مروان محسن مهاجم الأهلي خلال اللقاء، وهددتهم بالجلوس على مقاعد البدلاء حال حدوث ذلك".


وأضاف: "مروان كان يمر بفترة ضغط نفسي وعدم رقابته أربكه خلال المباراة وشعر بأنه مهاجم بلا قيمة واضطر مدربه لاستبداله بسبب أدائه الضعيف".


وأشار إلى أنه على الرغم من سوء مستوى مروان في بعض المباريات إلى أنه يُعتبر أفضل من أحمد حسن كوكا مهاجم أولمبياكوس اليوناني والذي لا أعلم إلى الآن لماذا ينضم لمنتخب مصر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طنطا رضا عبدالعال الدوري المصري الاهلي

أخبار تهمك

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس مصر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد تُعلن موعد النوة المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 17 ساعة

رضا عبد العال: حذرت مدافعي طنطا من مراقبة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

الكشف عن سبب موافقة زيدان على قرار إيسكو

منذ ساعة و 18 دقيقة

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ ساعة و 23 دقيقة

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 21 ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

ساسي يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك بعد نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد ضم كوكا وشيكابالا.. تعرف على مواجهات المحترفين المصريين في اليونان

مدرب المنتخب يوجه صدمة كبيرة لنجم الأهلي

مدرب المنتخب يجهز مفاجأة لـ"كوكا"

أحمد حسن كوكا يدخل حسابات أجيري لقيادة هجوم مصر أمام أوغندا

عاجل.. مهاجم مصر أمام أوغندا بأمم إفريقيا "مفاجأة"

حقيقة مفاوضات الأهلي للتعاقد مع كوكا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:57 م

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

11:59 ص

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

06:54 ص

الكشف عن سبب موافقة زيدان على قرار إيسكو

02:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»