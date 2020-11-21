مدير عام الإدارة الزراعية بإبشواي يناقش أهم القرارات مع مديري الجمعيات

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:34 م
بوابة الفجر
ريهام على
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عقد اليوم السبت، المهندس على المهدى، مدير عام الادارة الزراعية بمركز إبشواي، اجتماعا بمقر الإدارة الزراعية بإبشواي، وذلك حسب تعليمات وكيل وزارة الزراعة بالفيوم الدكتور ربيع محمد مصطفى، بحضور مديري الجمعيات ورؤساء الأقسام، وتم مناقشة الموضوعات الآتية: - 

حماية الأراضي
- لابد من تسليم صورة من بلاغ التعدي ومحضر الإزالة الي قسم حماية الأراضي بالإدارة بعد الإزالة الفورية.

- سرعة تحريرمحاضرالتجريف واتيان الأفعال فورالإزالة الفورية.

- المتابعة اليومية لزمام المركز النواحي لأكتشاف اي تعديات على الأراضي الزراعية والابلاغ عنها في المهد.

- إذا أعاد المخالف البناء يتم تحرير محضر المباني بعد ذلك.
المكافحة.
- عمل تقريرعلاجات بالمساحات التي تم علاجهابمعرفة المزارعين سواء دودة قطن أو نطاط او اي امراض أخري.

- حصر جميع أرصدة المبيدات الموجودة بالجمعيات وخاصة مبيدات القمح المتبقية من العام الماضي وسرعة توزيعها على المزارعين.
- الفحص الدوري لمساحات البساتين المصابه بالعفن الهبابي والمساحات المعالجه وعمل تقرير.
- المرور والفحص المستمر على الزراعات القائمة سواء النيليه والشتوية لمعرفة هل يوجد أصابات من عدمه وإبلاغ الأدارة الزراعيه بها.
- الأهتمام والمتابعة المستمرة وتغير الكبسولات الفرمونية ونظافة المصائد ووضع الرابسو وإرسال محاضر تركيب المصائد المائية بالبرسيم والبنجر.

أما بالنسبة للمكتب الفني
الانتهاء من عمل معاينات النيابه العامه ومركز الشرطة وسرعة عمل المعاينات خلال ثلاث ايام بحد أقصى حسب تعليمات النيابة العامة.

وأكد على قسم المتابعة بضرورة
- الأهتمام بالتقريراليومي وفتح سجلات الشتوي ومراجعتها وأرسال البيانات الي الادارة الزراعية بابشواى.

- الألتزام بمواعيد الحضور والأنصراف وعدم غلق مقر الجمعية خلال مواعيد العمل لأي سبب.
- الأهتمام المستمر وتركيب باقي المصائد بالعائل وفتح سجل المصائد وتسجيل القراءات وإحضار تقرير أسبوعي بكل الاجتماع.

وأكد على قسم الارشاد على أن
- يتم التنبيه على مديري الجمعيات بتوعيه المزارعين بزراعه القمح علي المصاطب وعمل حصر بالمساحات التي تم زراعتها علي المصاطب حسب الخطه الواردة من المديريه
- الاهتمام بمقاومه المن بمحصول الفول البلدي وتوعيه المزارعين بالمبيدات الموصي بها
- تم عمل برنامج ندوات لمحصول القمح الرجاء تحضير اكبر عدد من مزارعي القمح حسب الجدول.
الحيازة
مراجعه اسماء الأحواض ومساحتها ومطابقتها على سجل 2 خدمات وعمل بيان بالاحواض التى بها أي اختلاف بين السجل والمنظومة وارسالة لقسم الحيازة بالإدارة.
- تم عمل فئات الحائزين بكل جمعيه يرجي مراجعتها على السجل.
- تم طباعه كشوف الحائزين المسجلين على المنظومه بدون رقم قومي وتسليمها لمديرى الجمعيات من قبل.

وبالنسبة لقسم الأحصاء
- الرجاء أرسال كشوف الحصر المنزرع الفعلي على الطبيعة لجميع المحاصيل النيليه والشتوية لقسم الاحصاء
- إحضار التقرير الخاص بمديري الجمعيات بالمنزرع والعلاجات كل اجتماع باستمرار يوم السبت من كل اسبوع.

مدير عام الإدارة الزراعية بإبشواي يناقش أهم القرارات مع مديري الجمعيات
مدير عام الإدارة الزراعية بإبشواي يناقش أهم القرارات مع مديري الجمعيات
مدير عام الإدارة الزراعية بإبشواي يناقش أهم القرارات مع مديري الجمعيات
مدير عام الإدارة الزراعية بإبشواي يناقش أهم القرارات مع مديري الجمعيات
مدير عام الإدارة الزراعية بإبشواي يناقش أهم القرارات مع مديري الجمعيات
مدير عام الإدارة الزراعية بإبشواي يناقش أهم القرارات مع مديري الجمعيات
مدير عام الإدارة الزراعية بإبشواي يناقش أهم القرارات مع مديري الجمعيات
مدير عام الإدارة الزراعية بإبشواي يناقش أهم القرارات مع مديري الجمعيات

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