مياه المنيا تنظم عروضا فنية حول ترشيد الاستهلاك والنظافة الشخصية والتغذية السليمة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:33 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن تنظيم عروض فنية وندوات توعية حول ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الآمن للصرف الصحي والنظافة العامة والنظافة الشخصية والتغذية السليمة وسبل الوقاية من فيرس كورونا المستجد كما تم توزيع كتب للتوعية بمدرسة التجريبية ٢ بالمنيا.

وأضاف الشهاوي أن هذه الفعاليات تتم بالتعاون بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بالمنيا وإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف.

حضر الفعاليات دكتور صفوت جارح عبدالعظيم، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا، والدكتور إيهاب عبدالعزيز، مدير برنامج المياه والاصحاح البيئي باليونيسف، وريمون شكري، منسق ميداني برنامج المياه والاصحاح البيئي.

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