طبيب: اختلاف أعراض الإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية (فيديو)

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قال الدكتور أيمن سالم السيد، رئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، إن أعراض الإصابة بفيروس كورونا في الموجة الثانية بدأت تختلف عن أعراض الموجة الأولى.



وأشار "السيد"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، إلى أن الأعراض خلال الموجة الأولى كانت تظهر على الجهاز التنفسي السفلي، بشكل كحة وضيق تنفس بالإضافة إلى ارتفاع الحرارة، وآلام في الجسم.



وأضاف رئيس قسم الصدر بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، أن الأعراض خلال الموجة الثانية أصبحت تظهر بشكل أكبر على الجهاز التنفسي العلوي في شكل رشح، وزكام، وألم في الزور، إلى جانب ظهور أعراض على الجهاز الهضمي كالإسهال، لافتا إلى أن اختلاف الأعراض هو ما يفسر ضعف حدة الإصابات عن الموجة الأولى.



واعتبر أن الحالات التي تشفى من الإصابة بالكورونا، وتصاب به مرة أخرى السبب فيها أن الشفاء لم يكتمل من المرة الأولى، حيث قد يموت الفيروس ويتحلل ولكن تظل الأحماض النووية داخل الفيروس متواجدة.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101685 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 363 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 112318 حالة من ضمنهم 101685 حالة تم شفاؤها، و6521 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

