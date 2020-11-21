أعمال شفط وتسريب مياه أمطار بالمنيا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:27 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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قامت وحدات محلية، بالتعاون مع فروع شركات مياه الشرب، بشمال المنيا، بأعمال شفط وتسريب مياه الأمطار، باستخدام سيارات الكسح، والقيام بأعمال تنظيف للشوارع.




كما قامت الوحدات المحلية بالتعاون مع فروع شركات المياه، بمراجعة غرف الصرف الصحي، والتاكد من غلقها، للحفاظ على صحة المواطنين.

شهدت عدد من مدن وقرى المحافظة، قد شهدت سقوط أمطار غزيرة يصاحبها رياح، مساء الجمعة، مما تسبب في قطع التيار الكهربائي، خوفا على حياه المواطنين من الخطر.

أعلنت الوحدات المحلية بجميع المراكز حالة الطوارئ، تحسبًا لاستمرار موجة الأمطار، وشدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، على اليقظة، ترقب حركة الأمطار والرياح، والتدخل في حاله وجود تجمعات مياه الأمطار.

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