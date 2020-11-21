"ولع فيه".. نقاش يقتل نجل خاله داخل شقته بكرداسة والأمن يضبطه

Advertisements

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مقتل شاب عشريني العمر، حرقاَ على يد نجل عمته، بمركز كرداسة شمال قطاع اكتوبر، إذ تبين أن المتهم ثلاثيني العمر، وكان يعمل أعمال نقاشة بمنزل خاله، ووقعت مشادة كلامية، بينه ونجل خاله، تطورت إلى مشاجرة ألقى على إثرها الأول زجاجة تنر على جسد الأخير.



وبينت التحقيقات أن المجني عليه وقت إلقاء زجاجة التنر على جسده تصادف أنه كان مشعل سيجارة، وإلتهمت النيران جسده، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بجراحه.



وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر بورود بلاغًا للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من إدارة شرطة النجدة بإشعال نقاش النيران بجسد نجل خاله محدثًا إصابته بحروق أودت بحياته.



تحريات العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر توصلت إلى وقوع مشاجرة بين نقاش 36 سنة، ونجل خاله " عامل، 22 سنة"، أسفرت عن مقتل الأخير حرقًا داخل شقته بمركز كرداسة.



أعدت مأمورية تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وتمكنت من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.







