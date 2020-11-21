قطع المياه عن منطقة العمرانية الشرقية لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد 500مم وجاري الاصلاح

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:24 م
بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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تواصل محافظة الجيزة، مجهودات تجفيف الشوارع والمحاور من مياه الامطار وازاله اي بؤر وتجمعات لعدم اعاقة حركة المارة والسيارات.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بمراجعة الشوارع والمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري لشفط اي بؤر لتجمعات المياه ما زالت موجودة، اضافة الي التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمتابعة تجفيف وشفط اي آثار للمياه بمحيط المدارس او بداخلها.

وأكد محافظ الجيزة على الدفع بالمعدات لتمهيد وشفط أي آثار للأمطار بالشوارع الفرعية والجانبية، مشددا على قيام إدارات المرافق والكهرباء بتشغيل أعمدة الإنارة بصورتها الطبيعية، بعد تجفيف الطرق بالكامل وعمل صيانة لكافة الولاعات والتأكد من جفاف المياه وعدم وجود رطوبة بمكونات هذه الولاعات وتنظيفها وذلك حفاظا علي سلامة المواطنين .

أكد راشد على استقبال اي بلاغات من المواطنين المتعلقة بوجود تراكمات للمياه أو انقطاعات للمياه والكهرباء او سقوط للأشجار وأعمدة الإنارة للتعامل الفوري والسريع معها من خلال الفرق الميدانية المتواجدة وغرف العمليات المنعقدة بكافة القطاعات والتى تم ربطهم مع غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة حيث يتم التنسيق الكامل بين جميع الجهات للتعامل مع الشكاوى والبلاغات بأسرع وقت.
وفي نفس الاطار تعلن محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجبزة بقطع المياه عن منطقة العمرانية الشرقية لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد 500مم الخاص بمحطه العمرانية للصرف وجاري الآن أعمال الإصلاح لعوده الخدمة بأسرع وقت ممكن حيث وجه محافظ الجيزة بسرعة الانتهاء من الاعمال واعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة بالانقطاع مشيرا ان شركة مياه الشرب تقوم بتوفير سيارات مياه صالحه للشرب للمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع كما يمكن طلب سيارات مياه من خلال الاتصال بالخط الساخن 125من تليفون أرضى.

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