قصف تركي على مطار "منج" العسكري في سوريا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:16 م
قصف جوي - أرشيفية
قصف جوي - أرشيفية
وكالات
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قصفت القوات التركية، اليوم السبت، مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب الشمالي، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

واستهدف القصف، بالقذائف الصاروخية محيط مطار منغ العسكري، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

 

وفي وقت سابق، رصد المرصد السوري، قصفاً نفذته القوات التركية المتمركزة في قاعدة البحوث في ريف أعزاز، على مواقع القوات الكردية في قرية مرعناز.

 

وبحسب قناة سكاي نيوز عربية، جاء القصف تزامناً مع عمليات تسلل واشتباكات بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، والقوات الكردية من جهة أخرى على محاور مرعناز والبيلونية وعين دقنة شمالي مدينة حلب.

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