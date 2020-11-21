أستاذ اقتصاديات صحة يكشف مفاجأة عن الموجة الثانية من جائحة كورونا في مصر (فيديو)

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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم الانتشار الأوبئة، إن مصر بدات بالفعل الموجة الثانية من فيروس كورونا في شهر نوفمبر وستنتهي في إبريل 2021، لافتا إلى أنه من المعروف عن الفيروسات أنها تأتي في موجات، وتكون الثانية أضعف.



وأشار "عنان"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، إلى أن فيروس كورونا المستجد لم يتبع نهج عائلته، حيث جاءت الموجة الثانية بنفس قوة الموجة الأولى، ومتوقع أن هذه الموجات ستستمر حتى 2025 إذا لم يتم التوصل لعلاج أو لقاح ضد الفيروس.



وأضاف أنه من المنتظر أن يتم البدء في توزيع لقاح كورونا اعتبارا من الربع الأول من 2021 على مستوى العالم للفئات الأكثر خطورة، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة الحالية.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 121 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101685 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 363 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 112318 حالة من ضمنهم 101685 حالة تم شفاؤها، و6521 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

