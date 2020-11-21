تجديد حبس الممثلة عبير بيبرس بتهمة قتل زوجها

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عبير وهبة نجيب زكى الشهيرة بـ"عبير بيبرس" 35 سنة ممثلة، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامها بقتل زوجها صاحب شركة بترول.


وتفاصيل الواقعة بدأت بورود بلاغ من والد المجني عليه يحمل رقم 5598 لسنة 2020، لإدارة البحث الجنائي بالقاهرة، بقيادة اللواء نبيل سليم مدير إدارة البحث الجنائي، مفادة وفاة نجله "عمرو سيد سيد عبدالله"  42 سنة صاحب شركة بترول، واتهم زوجة نجله "عبير وهبة نجيب زكى الشهيرة بـ"عبير بيبرس" 35 سنة ممثلة بقتله.


وعلى الفور انتقل، ضابط مباحث قسم شرطة البساتين، وبسؤال المبلغ قرر أنه تلقى مكالمة تليفونية، من زوجة نجله تخبره بوفاته وفاة طبيعية، وبوصوله وفحص جثته تبين أن المتوفى فارق الحياة وبصدره جرح غائر بعمق 7 سم، واتهموها بالاستيلاء على مبلغ 2 مليون جنيه كان بحوزة المجنى عليه.


وقالت المتهمة عبير بيبرس، فى التحقيقات، ، إنه وقع بينها وبين زوجها مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وسقط الزوج على زجاج مكسور بغرفة النوم، فحاولت إنقاذه إلا أنه فارق الحياة، وعليه قررت النيابة العامة حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ونقل جثمان المتوفى إلى مصلحة الطب الشرعى لإجراء الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت توجد إصابات أدت لحدوث تلك الوفاة من عدمه، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى إحداثها، وإجراء مضاهاة بين الآثار الدموية المعثور عليها بمسرح الجريمة والعينة المأخوذة من المجنى عليه، وفحص القطع الزجاجية المعثور عليها بمسرح الواقعة، وبعرض المتهمة عبير بيبرس على قاضى المعارضات تجديد حبسهما.

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