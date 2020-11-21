محافظ كفر الشيخ يشهد توزيع كراتين صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية (صور)

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، توزيع كراتين صندوق " تحيا مصر "، والتي سيتم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدنى على الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجًا بنطاق المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري وانطلاقًا من دور صندوق تحيا مصر المتمثل في إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية تنهض بكافة القطاعات بالتنسيق مع كافة جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني،

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة ايمان عبدالحميد، مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

أشار محافظ كفرالشيخ، أن هذه أكبر قافلة انسانية في العالم، وتتنوع المنتجات من " مواد غذائية، دواجن، ملابس، وبطاطين "، بالإضافة إلي عدد من أجهزة الغسيل الكلوي، والأسّرة المخصصة لها، فالقافلة تشمل ما بين رعاية صحية ورعاية اجتماعية، لدعم الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي نطاق المحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي التنسيق والمتابعة، بسرعة توزيعها من خلال الجهات المعنية بالمحافظة على مدن ومراكز المحافظة سواء من خلال التضامن الاجتماعي وصندوق تحيا مصر، وبإشراف رؤساء مراكز ومدن المحافظة، على الفئات الأكثر وأشد احتياجًا من خلال كشوفات بها الأماكن والأسماء.

يذكر أن؛ قافلة المساعدات الإنسانية تضم 4 مبادارات رئاسية وهي مبادرة " بالهنا والشفا ( دواجن ) وتحتوي علي 14 ألف و280 شنطة مُجمدات، و" بالهنا والشفا ( مواد غذائية ) وتحتوي علي 7 الاف و500 شنطة وجبات، بالإضافة إلي 2000 كرتونة، و" شتاء آمن " وتحتوي على 4 الاف و500 بطانية "، إستعدادًا لفصل الشتاء.
محافظ كفر الشيخ يشهد توزيع كراتين صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية (صور)
محافظ كفر الشيخ يشهد توزيع كراتين صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية (صور)
محافظ كفر الشيخ يشهد توزيع كراتين صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية (صور)
محافظ كفر الشيخ يشهد توزيع كراتين صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية (صور)
محافظ كفر الشيخ يشهد توزيع كراتين صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية (صور)
محافظ كفر الشيخ يشهد توزيع كراتين صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية (صور)

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