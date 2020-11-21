أبرز القضايا على مائدة قمة قادة العشرين التي ترأسها المملكة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
تأتي قضايا استعادة النمو ومواجهة جائحة كورونا على رأس القضايا التي سيتناولها قادة مجموعة العشرين في قمتهم اليوم السبت.

وذكرت «العربية» في تقرير لها، أنَّ دول مجموعة العشرين ضخّت خلال الفترة الماضية 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي لاستعادة التعافي.

كما كانت هناك برامج مكثفة لدعم عملية الأبحاث للتوصل لحلول ولقاحات لجائحة كورونا، إضافة إلى عقد مؤتمرات على هامش القمة للتباحث حول كيفية التوزيع العادل لقاحات كورونا على الدول سواء الغنية أو الفقيرة.

أخبار تهمك

الأرصاد تُعلن موعد النوة المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

الكشف عن سبب موافقة زيدان على قرار إيسكو

منذ ساعة و 18 دقيقة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 17 ساعة

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

ساسي يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك بعد نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس مصر

منذ ساعتين و 20 دقيقة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 5 ساعات

رضا عبد العال: حذرت مدافعي طنطا من مراقبة نجم الأهلي

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:57 م

طبيب صدر: مصر دخلت الموجة الثانية من الكورونا في مطلع نوفمبر الجاري (فيديو)

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

09:55 ص

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

11:59 ص

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

06:54 ص

الكشف عن سبب موافقة زيدان على قرار إيسكو

02:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»