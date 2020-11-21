إنهيار خزان مياه بمساكن القباري 9 في الإسكندرية (صور)

Advertisements

شهدت منطقة القباري غربي محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، إنهيار خزان مياه بأعلى مساكن قباري 9، نتيجة الطقس السيئ التي تتعرضه له المحافظة، دون حدوث أي من الإصابات.

وقام الأهالي على الفور على بإبلاغ أجهزة الحي للتدخل ورفع المياه حتى لا تتضرر مساكنهم، ورفع الأنقاض من أعلى العقار.

كانت اجتاحت محافظة الإسكندرية أمس الجمعة، أمطار غزيرة صاحبها برق ورعد أضاء سماءها، وحوّلت الأمطار الشوارع الرئيسية والميادين وأسفل الكباري بمختلف أنحاء المحافظة إلى برك من المياه، ما أثّر على حركة سير المارة والسيارات.



وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة، اليوم السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.



فيما ناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين لتوخي الحذر ‏واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم: تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، وعدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، ودم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.