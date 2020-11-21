حريق ضخم في مصفاة لتكرير النفط بإيران

اندلع حريق ضخم، اليوم السبت، في مصفاة "باسارغاد" لتكرير النفط في مدينة آبادان جنوبي إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكشفت إدارة العلاقات العامة في المصفاة، أن تسربا للزيت أدى إلى نشوب حريق في مرجل الزيت في وحدة صناعة البيتومين.

وأكد مسؤولون، أن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد النيران من دون وقوع إصابات.

ووفقًا لقناة روسيا اليوم، يعد هذا الحادث الحادث الثالث من نوعه منذ الخميس الماضي، حيث اندلعت النيران في محطة البتروكيماويات بجزيرة خارج الإيرانية في مياه الخليج، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.

وفي وقت سابق، قتل عامل في مصنع بمحافظة أصفهان وسط البلاد، وأصيب آخر، جراء انفجار وقع في خزان الأوكسجين.

وكانت منشآت حيوية إيرانية، تعرضت لأحداث مشبوهة منذ بداية الصيف، حيث وقعت انفجارات وحرائق في عدد من محطات الطاقة والنفط والبتروكيماويات. وقالت السلطات إنها تعود لارتفاع درجات حرارة الجو، أو أخطاء بشرية، أو ضعف إجراءات السلامة.

كما تعرضت مؤسسات تابعة للملاحة الإيرانية، وموانئ إيرانية، جنوب البلاد، إلى هجمات سيبرانية.

وفي مطلع يوليو الماضي، وقع انفجار في مركز إنتاج أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز النووية وسط البلاد، وقال حسين دهقان، المستشار العسكري للمرشد الإيراني الخميس الماضي، إن "حادث انفجار نطنز لأسباب صناعية، والذين كانت مهمتهم نصب بعض الأجهزة، أجروا تغييرات أدت إلى وقوع الانفجار".