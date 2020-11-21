السعودية تخلد قمة العشرين بورقة نقدية جديدة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:39 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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طرحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عملة ورقية تذكارية بمناسبة رئاسة المملكة لقمة مجموعة العشرين، وهي ورقة فئة عشرين ريالا. 

وطبعت العملة الجديدة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة الأوراق النقدية، حيث تتميز بكثير من المواصفات الفنية والعلامات الأمنية عالية الجودة، وبتصميم مميز بلون أرجواني يبرز جمالية الزخارف المستوحاة من شعار قمة العشرين.

ويتضمن تصميم الورقة صورة خادم الحرمين الشريفين، وشعار رئاسة المملكة مجموعة العشرين G20 بشكل ثلاثي الأبعاد، فيما تضمن ظهر الورقة خريطة العالم موضح عليها دول مجموعة العشرين بلون مختلف، وتظهر خريطة المملكة يصدر منها إشعاع يرمز إلى ملتقى هذه الدول على أرضها، وإلى أهمية المملكة كونها مصدر إشعاع حضاري واقتصادي.


أبرز شعار رئاسة السعودية مجموعة دول العشرين لعام 2020 نقوش "السدو"، وهو نسيج تراثي تقليدي، ليمزج بشكله النهائي بين الموروث السعودي الأصيل والطابع العصري المبتكر. وصمم الشعار الفنان السعودي محمد الحواس، عبر تمثيل بصري مستلهم من خيوط السدو الملونة، مستوعبا ألوان كل الدول المشاركة في القمة، ومن خلال رسم أقرب ما يكون إلى حلقة دائرية تعكس أن البداية من المملكة، والوصول في النهاية إلى المملكة بعد الطواف حول العالم. ويعبر الشعار عن تمسك السعوديين بثقافتهم، وطموحهم الكبير الذي يصل إلى عنان السماء، ويعكس التصميم أيضا كرم ضيافة العرب ونسيج خيامهم وأصالتهم وتفاصيل حياتهم، وتعبيرا عن ترحيب المملكة بالعالم.

كما نظمت مؤسسة البريد السعودي مسابقة لتصميم ثلاثة طوابع بريدية خاصة بقمة العشرين، الأول حول تمكين الإنسان، ويعكس روح الشمولية في المملكة، وتمكين الإنسان والتكاتف في دعم الفرص المتساوية للجميع.

ويحمل الطابع الثاني عنوان "تشكيل آفاق جديدة"، ومستوحى من مركز الملك عبدالله المالي، والتمازج بين التقنية والابتكار وقوة اقتصاد المملكة، يبرز أيضا التمازج بين العمارة الحديثة والإسلامية، فيما حمل الطابع الثالث عنوان "الحفاظ على كوكب الأرض"، ومستوحى من الحيود المرجانية التي تحتضنها المملكة، وهي الأكثر صحة على وجه الأرض، وهي أيضا ملتزمة بتشجيع الحفاظ على المحيطات.

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