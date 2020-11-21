محافظ بورسعيد يشارك في انعقاد الجمعية العمومية للنادي المصري

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد فى فعاليات الانعقاد العادى للجمعية العمومية بالنادى المصرى التى انطلقت صباح اليوم السبت بمقر النادى باستاد بورسعيد..
وكان فى استقبال المحافظ لدى وصولة للنادى سمير حلبية رئيس مجلس الادارة وقيادات واعضاء المجلس ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة واعضاء النادى
وادلى اللواء عادل الغضبان بصوتة ضمن التصويت على الميزانية العمومية للنادى عن العام المالى المنتهى فى 30 يونية الماضى.. واشاد سيادتة بالتنظيم الجيد للجمعية العمومية والتطبيق الكامل للاجراءات الاحترازية من جانب ادارة النادى حرصا على سلامة الاعضاء، وبمجهودات المشاركين فى الاشراف القضائى والادارى من جانب القضاء والجهة الاداريه
واعرب محافظ بورسعيد عن تمنياتة الطيبه للنادى المصرى فريقا وجهاز فنى وادارة بالموسم الجديد سعيا لتحقيق امال وطموحات جماهيره المخلصه وجموع اعضائة الاوفياء
فى المقابل اعرب سمير حلبية رئيس المصرى عن شكر وتقدير نادية للواء عادل الغضبان على دعمة المالى والمعنوى لقلعة النادى المصرى، وحرصة على حضور الاجتماعات العادية للجمعية العمومية بالسنوات الماضيه ومشاركة الاعضاء فى تجمعهم السنوى المخصص لمناقشة كافة الاوضاع المالية والاداريه والفنية لناديهم
محافظ بورسعيد يشارك في انعقاد الجمعية العمومية للنادي المصري
محافظ بورسعيد يشارك في انعقاد الجمعية العمومية للنادي المصري
محافظ بورسعيد يشارك في انعقاد الجمعية العمومية للنادي المصري
محافظ بورسعيد يشارك في انعقاد الجمعية العمومية للنادي المصري
محافظ بورسعيد يشارك في انعقاد الجمعية العمومية للنادي المصري
محافظ بورسعيد يشارك في انعقاد الجمعية العمومية للنادي المصري
محافظ بورسعيد يشارك في انعقاد الجمعية العمومية للنادي المصري
محافظ بورسعيد يشارك في انعقاد الجمعية العمومية للنادي المصري
محافظ بورسعيد يشارك في انعقاد الجمعية العمومية للنادي المصري
محافظ بورسعيد يشارك في انعقاد الجمعية العمومية للنادي المصري

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