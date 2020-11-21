المطران عطا الله حنا يزور قرية البقيعة الجديدة

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قام المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس صباح هذا اليوم بزيارة رعوية لقرية البقيعة الجديدة (الجليل الاعلى ).









حيث أقام القداس الالهي الأحتقالي في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس وقد شارك سيادته في هذه الخدمة الاب نكتاريوس فرح كاهن الرعية والاب ناصر ناصر والاب فرح فرح والاب سابا مخولي والاب عطا الله مخولي والاب صالح خوري والاب صموئيل زايد وذلك بحضور عدد محدود من المصلين بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة بسبب الوباء











هذا وتحتفي الكنيسة الارثوذكسية اليوم بعيد رؤساء الملائكة ميخائيلوجبرائيل كما وقد احتفل الاب نكتاريوس فرح بعيد شفيعه.