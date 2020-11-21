تموين قنا: ضبط كميات كبيرة من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية

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قال المحاسب احمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، أنه تمكنت مديرية التموين بالتعاون مع الطب البيطري بقنا من ضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكوميةبناء علي تعليمات الدكتور وزير التموين واللواء محافظ قنا.



وقال السيد ان جميع المضبوطات من اللحوم قد تم توجية مخالفة ذبح خارج المجازر الحكومية لأصحاب محلات الجزارة وانهم بذلك مخالفين للقرار الوزاري رقم ٥١٧ لسنة ١٩٨٦ والمرسوم بقانون ٩٥ لسنة ١٩٤٥.



وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة بقنا أنة تم عرض المحاضر علي النيابة العامة لإستكمال الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



وتابع ان مديرية التموين بالتعاون مع الجهات المختصة الأخري مستمرة في حملاتها بصفة دورية.

