مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في حادث مروري بطريق الكريمات

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شهد طريق الكريمات كثافات مرورية صباح اليوم السبت، إثر وقوع حادث مروري، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، جرى تقلهم إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارات الإسعاف، وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة.



وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود متوفيين ومصابين بطريق الكريمات، نطاق مركز أطفيح، جنوب المحافظة.



ودفع مدير المرور بالخدمات الأمنية وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام سيارة ميني باص بأخرى ميكروباص، ونتج عن الحادث مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، جرى تقلهم إلى أقرب مستشفى بواسطة سيارات الإسعاف.



وتم رفع حطام الحادث بواسطة سيارة أوناش المرور، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.