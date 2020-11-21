الأرصاد: "إحنا في موسم أمطار.. وخلوا معاكم جاكيت" (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن أمس كانت ذروة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن الأجواء استقرت إلى حد كبير اليوم وانحصرت فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.





وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم السبت، إلى أنه يتم التواصل والتنسيق مع غرفة دعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وكافة المحافظين الذين تتعرض محافظاتهم لموجة من الطقس السيىء لإبلاغهم بالوضع.



