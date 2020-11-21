حفظ التحقيقات في وفاة شاب إثر تعاطيه جرعة هيروين

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة حلوان الجزئية اليوم السبت، بحفظ التحقيقات في واقعة وفاة شاب، إثر تعاطيه جرعة هيروين زائدة، بعدما التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى النصر العمالي، مفادها استقبال جثة المدعو "أحمد صابر.ع"، 30 سنة، ومقيم بمنطقة عرب راشد، والاشتباه في سبب الوفاة.

وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين ان الشاب مدمن للمخدرات، وتناول جرعة هيروين زائدة تسببت في وفاته.

وبمناقشة شقيقه اقر بما أسفرت عنه التحريات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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