اليابان تسجل 2427 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:16 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في اليابان، 2427 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 20 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، شهدت اليابان ارتفاعًا يوميًا في حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد لليوم الثالث.

 

وكشفت السلطات الصحية اليابانية، أن عدد الذين أصيبوا بالوباء على مستوى البلاد حاليًا، بلغ أكثر من 128377 ألف  حالة، أما المتوفين بـ Covid-19  فوصلوا إلى ما لا يقل عن 1976حالة وفاة.

 

وفي وقت سابق، قالت وزارة المالية اليابانية إن الحكومة وافقت اليوم على إنفاق 671.4 مليار ين (6.32 مليار دولار) من احتياطيات ميزانية الطوارئ لتوفير لقاحات لفيروس كورونا، وفقا لـ"رويترز".

 

 

 

وأضافت الحكومة، إنها تأمل في توفير لقاحات كافية لكل مواطن بحلول منتصف العام المقبل وتقديمها مجانا.

 

وطلب حاكم أوساكا، يوشيفومي يوشيمورا ، من السكان تجنب تناول الطعام مع أكثر من خمسة أشخاص ولمدة تزيد عن ساعتين خلال الأسبوعين المقبلين.

 

كما طلبت حكومة أوساكا من المواطنين المسنين المعرضين لمخاطر عالية القيام بنزهات أساسية فقط خلال نفس الفترة.

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