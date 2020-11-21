الأعلى للثقافة يحتفل باليوم العالمي للفن الإسلامي.. غدا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements
تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتورهشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تعقد لجنة التاريخ والآثار بالمجلس ومقررها الدكتورة جمال شقرة، ندوة: "الفن الإسلامي في مواجهة التطرف"، وذلك في تمام الثانية عصر غدا الأحد ٢٢ نوفمبر الحالي بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، وتأتي الندوة ضمن احتفالات وزارة الثقافة المصرية باليوم العالمي للفن الإسلامي.

وتقام الندوة بمشاركة كل من: الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة وأمين عام لجنة ترقيات أساتذة الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتورعاطف منصور عميد كلية الآثار بجامعة الفيوم سابقًا وأيضاً أستاذ علم المسكوكات والآثار الإسلامية بالجامعة وعضو لجنة الآثار في المجلس الأعلى للثقافة ، والدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الاثرية والنشر العلمى بجنوب سيناء، والدكتور عبد العزيز صلاح أستاذ الآثار الإسلامية والفنون بكلية الآثار جامعة القاهرة، ويدير الندوة الدكتور أحمد رجب.

وجدير بالذكر أن المجلس الأعلى للثقافة سوف يعقد ندوة " أزمة القيم الأخلاقية في المجتمع المصري" يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

كما تبث الندوة " أونلاين " عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب. 

أخبار تهمك

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ترامب يشارك في قمة العشرين التي تستضيفها السعودية افتراضيا

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس مصر

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

ساسي يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك بعد نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد تُعلن موعد النوة المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. سلسلة من الانفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أبوقير في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 19 ساعة

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 ص

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

11:59 ص

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس مصر

01:00 م

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

06:54 ص

الأرصاد تُعلن موعد النوة المقبلة

10:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»