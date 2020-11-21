الوحدات المحلية تستعد لجولة الإعادة في انتخابات النواب بالمنيا
السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:16 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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استعدادات مكثفة للوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة، لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب حيث قامت الوحدة المحلية لمركز مدينة مطاي برئاسة خالد عبد الرؤوف رئيس المركز بعقد الاجتماع التنفيذي الخاص بالاستعدادات لجولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب والتي ستعقد يومي 24 & 25 الجاري.
وتم عقد الاجتماع بالقاعة الصغرى لمجلس المدينة بحضور رؤساء الإدارات المختلفة بالمركز وربيع عبد العظيم وعلي محمد كويس نائبا المركز.
واستعرض رئيس المركز التجهيزات اللازمة من أجل جولة الإعادة بجميع لجان المقار الانتخابية وأكد على التعاون التام بين الإدارات المختلفة للخروج بصورة جيدة لجوله الإعادة بالانتخابات البرلمانية.
وفى ملوى أعلن اللواء اركان حرب وكيل الوزارة احمد السايس، رئيس مدينة ملوى، رفع درجة الاستعداد بجميع لجان قرى المركز والمدينة لمتابعة تجهيزات المقرات الانتخابية بمركز ومدينة ملوى للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الناخبين لجولة الأعادة لأنتخابات مجلس النواب بمركز ملوى يومى الأثنين والثلاثاء وعددهم 75 مقرا انتخابيا بـ 176 لجنة انتخابية مخصصة لإجراء انتخابات مجلس النواب لمركز ومدينة ملوى لعام 2020.
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