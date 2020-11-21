الوحدات المحلية تستعد لجولة الإعادة في انتخابات النواب بالمنيا

استعدادات مكثفة للوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة، لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب حيث قامت الوحدة المحلية لمركز مدينة مطاي برئاسة خالد عبد الرؤوف رئيس المركز بعقد الاجتماع التنفيذي الخاص بالاستعدادات لجولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب والتي ستعقد يومي 24 & 25 الجاري.

وتم عقد الاجتماع بالقاعة الصغرى لمجلس المدينة بحضور رؤساء الإدارات المختلفة بالمركز وربيع عبد العظيم وعلي محمد كويس نائبا المركز.

واستعرض رئيس المركز التجهيزات اللازمة من أجل جولة الإعادة بجميع لجان المقار الانتخابية وأكد على التعاون التام بين الإدارات المختلفة للخروج بصورة جيدة لجوله الإعادة بالانتخابات البرلمانية.



