الوحدات المحلية تستعد لجولة الإعادة في انتخابات النواب بالمنيا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements
استعدادات مكثفة للوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة، لاستقبال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب حيث قامت الوحدة المحلية لمركز مدينة مطاي برئاسة خالد عبد الرؤوف رئيس المركز بعقد الاجتماع التنفيذي الخاص بالاستعدادات لجولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب والتي ستعقد يومي 24 & 25 الجاري.
 
وتم عقد الاجتماع بالقاعة الصغرى لمجلس المدينة بحضور رؤساء الإدارات المختلفة بالمركز وربيع عبد العظيم وعلي محمد كويس نائبا المركز.
 
واستعرض رئيس المركز التجهيزات اللازمة من أجل جولة الإعادة بجميع لجان المقار الانتخابية وأكد على التعاون التام بين الإدارات المختلفة للخروج بصورة جيدة لجوله الإعادة بالانتخابات البرلمانية.

وفى ملوى أعلن اللواء اركان حرب وكيل الوزارة احمد السايس، رئيس مدينة ملوى، رفع درجة الاستعداد بجميع لجان قرى المركز والمدينة لمتابعة تجهيزات المقرات الانتخابية بمركز ومدينة ملوى للوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الناخبين لجولة الأعادة لأنتخابات مجلس النواب بمركز ملوى يومى الأثنين والثلاثاء وعددهم 75 مقرا انتخابيا بـ 176 لجنة انتخابية مخصصة لإجراء انتخابات مجلس النواب لمركز ومدينة ملوى لعام 2020.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس النواب بوابة الفجر انتخابات الفجر

أخبار تهمك

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ترامب يشارك في قمة العشرين التي تستضيفها السعودية افتراضيا

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. سلسلة من الانفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أبوقير في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

الأرصاد تُعلن موعد النوة المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس مصر

منذ أقل من ساعة

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 15 ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 20 ساعة

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 19 ساعة

ساسي يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك بعد نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 ص

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

11:59 ص

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس مصر

01:00 م

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

06:54 ص

الأرصاد تُعلن موعد النوة المقبلة

10:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»