غلق قاعة أفراح خالفت الإجراءات الاحترازية ببنها

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
قر علي عبدالستار رئيس مدينة ومركز بنها، اليوم السبت، غلق قاعة أفراح بقرية شبلنجة التابعة للمركز، عقب مخالفتها للإجراءات الاحترازية، وإقامة فرح دون مراعاة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. 

وقال علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، إنه تلقى بلاغًا من الأهالي بوجود فرح داخل أحد القاعات الخاصة بالمناسبات والأفراح، مخالفا للإجراءات الاحترازية، وتبين أن القاعة ليس من القاعات المفتوحة المسموح بإقامة الأفراح بها. 

وعلى الفور جرى فض الفرح، وإخلاء القاعة من المعازيم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق وتشميع القاعة، وتحرير محضر لمديرها المسئول، وأخذ تعهد بعدم فتحها مرة أخرى، مشيرًا أنه سيتم سحب ترخيص القاعة في حالة تكرار المخالفة.
غلق قاعة أفراح خالفت الإجراءات الاحترازية ببنها
غلق قاعة أفراح خالفت الإجراءات الاحترازية ببنها
غلق قاعة أفراح خالفت الإجراءات الاحترازية ببنها
غلق قاعة أفراح خالفت الإجراءات الاحترازية ببنها
غلق قاعة أفراح خالفت الإجراءات الاحترازية ببنها
غلق قاعة أفراح خالفت الإجراءات الاحترازية ببنها
غلق قاعة أفراح خالفت الإجراءات الاحترازية ببنها
غلق قاعة أفراح خالفت الإجراءات الاحترازية ببنها

أخبار تهمك

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس مصر

منذ ساعة الا ربع

ساسي يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك بعد نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. سلسلة من الانفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل

منذ حوالي 7 ساعات

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 20 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الأرصاد تُعلن موعد النوة المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أبوقير في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ترامب يشارك في قمة العشرين التي تستضيفها السعودية افتراضيا

منذ حوالي 9 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 ص

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

11:59 ص

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس مصر

01:00 م

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

06:54 ص

الأرصاد تُعلن موعد النوة المقبلة

10:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»