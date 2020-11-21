غلق قاعة أفراح خالفت الإجراءات الاحترازية ببنها
السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:12 م
محمد ضوه
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قر علي عبدالستار رئيس مدينة ومركز بنها، اليوم السبت، غلق قاعة أفراح بقرية شبلنجة التابعة للمركز، عقب مخالفتها للإجراءات الاحترازية، وإقامة فرح دون مراعاة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وقال علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، إنه تلقى بلاغًا من الأهالي بوجود فرح داخل أحد القاعات الخاصة بالمناسبات والأفراح، مخالفا للإجراءات الاحترازية، وتبين أن القاعة ليس من القاعات المفتوحة المسموح بإقامة الأفراح بها.
وعلى الفور جرى فض الفرح، وإخلاء القاعة من المعازيم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق وتشميع القاعة، وتحرير محضر لمديرها المسئول، وأخذ تعهد بعدم فتحها مرة أخرى، مشيرًا أنه سيتم سحب ترخيص القاعة في حالة تكرار المخالفة.