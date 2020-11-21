غلق قاعة أفراح خالفت الإجراءات الاحترازية ببنها

قر علي عبدالستار رئيس مدينة ومركز بنها، اليوم السبت، غلق قاعة أفراح بقرية شبلنجة التابعة للمركز، عقب مخالفتها للإجراءات الاحترازية، وإقامة فرح دون مراعاة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





وقال علي عبدالستار رئيس مدينة بنها، إنه تلقى بلاغًا من الأهالي بوجود فرح داخل أحد القاعات الخاصة بالمناسبات والأفراح، مخالفا للإجراءات الاحترازية، وتبين أن القاعة ليس من القاعات المفتوحة المسموح بإقامة الأفراح بها.



