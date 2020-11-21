اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطي في المنيا

تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة، يرافقها د. منال عوض محافظ دمياط واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.





ويأتي المعرض في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة، وهو تحت رعاية وتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي.



