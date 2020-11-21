اليوم.. وزيرة التضامن تفتتح معرض الأثاث الدمياطي في المنيا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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تفتتح نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، معرض الأثاث الدمياطي ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة، يرافقها د. منال عوض محافظ دمياط واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

ويأتي المعرض في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والأسر المنتجة، وهو تحت رعاية وتنظيم وزارة التضامن الاجتماعي. 

ويقام المعرض باستراحة المحافظ القديمة بكورنيش المنيا في الفترة من 21 11 2020 وحتى 5 12 2020 ويشارك فيه 42 عارضا من صغار المنتجين والحرفيين في صناعة الأثاث ومستلزمات الأثاث للأسر المنتجة، بالاضافة إلى ممثلين عن الأسر المنتجة والجمعيات التعاونية الإنتاجية للأثاث ومدينة دمياط للأثاث والغرفة التجارية بدمياط وقد تم إختيار العارضين بالقرعة العلنية.

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