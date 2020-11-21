"الفجر الفني" يكشف سر زيارة نادين نسيب نجيم لدبي

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شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها بمقطع فيديو لها وهي في دبي وذلك بعدما توجهت لها مساء أمس.



وعلم الفجر الفني من مصادره الخاصة أن سر زيارة نادين لدبي هو تصوير أحد الإعلانات، حيث تعود لنشاطها الفني بعد إصابتها خلال أحداث انفجار بيروت منذ أشهر قليلة.



وكانت نادين نسيب نجيم قد شاركت متابعيها مقطع فيديو، كشفت فيه عن مفاجأة حضرتها لها ابنتها هافين تعبيراً عن حبها لها.



ووثقت نجيم المفاجأة المميزة التي اعدتها هافين لها قبل استيقاظ والدتها، إذ قامت بقطف مجموعة من الورود ونزعت أوراقها الحمر ونثرتها على الأرض لتمشي عليها نادين في لافتة مميزة خطفت أنظار محبيها.