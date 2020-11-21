"الفجر الفني" يكشف سر زيارة نادين نسيب نجيم لدبي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements



شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها بمقطع فيديو لها وهي في دبي وذلك بعدما توجهت لها مساء أمس.

وعلم الفجر الفني من مصادره الخاصة أن سر زيارة نادين لدبي هو تصوير أحد الإعلانات، حيث تعود لنشاطها الفني بعد إصابتها خلال أحداث انفجار بيروت منذ أشهر قليلة.

وكانت نادين نسيب نجيم قد شاركت متابعيها مقطع فيديو، كشفت فيه عن مفاجأة حضرتها لها ابنتها هافين تعبيراً عن حبها لها.

ووثقت نجيم المفاجأة المميزة التي اعدتها هافين لها قبل استيقاظ والدتها، إذ قامت بقطف مجموعة من الورود ونزعت أوراقها الحمر ونثرتها على الأرض لتمشي عليها نادين في لافتة مميزة خطفت أنظار محبيها.

أخبار تهمك

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس مصر

منذ أقل من ساعة

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. ترامب يشارك في قمة العشرين التي تستضيفها السعودية افتراضيا

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 7 ساعات

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. سلسلة من الانفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل

منذ حوالي 7 ساعات

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد تُعلن موعد النوة المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أبوقير في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

ساسي يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك بعد نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 ص

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

11:59 ص

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس مصر

01:00 م

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

06:54 ص

الأرصاد تُعلن موعد النوة المقبلة

10:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»