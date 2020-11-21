رئيس جهاز مدينة بدر يلتقي بمسؤلين مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:59 م
رئيس جهاز مدينة بدر
رئيس جهاز مدينة بدر
احمد الشيخ
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عقد عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر،  اجتماعاً مع جميع الشركات العاملة بمشروع ( سكن العاملين بالعاصمة الادارية الجديدة ) لعدد 376 عمارة بإجمالى 9024 وحدة سكنية. 


وقال عمار مندور: تم خلال الاجتماع، التأكيد على سرعة الإنتهاء من المشروع  فى المواعيد المحددة، مضيفاً أنه تم التنبيه على الشركات المتأخرة عن المواعيد المحددة  بأنه سيتم سحب العملية وإسنادها إلى شركات أخرى لتسليم المشروع  فى المواعيد المقررة.

وشدد رئيس جهاز مدينة بدر، على سرعة تنفيذ أعمال ( المرافق - الطرق -  تنسيق الموقع )، للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به وبكفاءة وجودة عالية.

وأضاف عمار مندور، أن نسبة تنفيذ العمارات بلغت 90 %، ووصلت نسبة تنفيذ أعمال المرافق من المياه والصرف إلى 92 %، وأعمال الكهرباء إلى 66%، ونسبة أعمال الطرق والاتصالات 50%، ووصلت أعمال شبكة الغاز إلى 70%، ومن المقرر أن يبدأ  تسليم الوحدات نهاية العام الجارى.

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