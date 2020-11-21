الأربعاء.. أفلام شادي عبد السلام وداود عبد السيد بالثقافة السينمائية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
Advertisements

ضمن برنامج أنشطة وفعاليات قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، يعرض مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومى للسينما برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسى "كلاسيكيات السينما التسجيلية"، فى السادسة من مساء يوم الأربعاء ٢٥ نوفمبر الجارى بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.

وقال السيناريست والناقد مجدى الشحرى، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، إنه سيعرض فيلم "شكاوى الفلاح الفصيح" للمخرج شادى عبد السلام، انتاج ١٩٧٠، وحاز على جائزة مهرجان فينيسيا الكبرى ١٩٧٠ للافلام القصيرة، كما سيعرض فيلم "وصية رجل حكيم فى شئون القرية والتعليم" انتاج عام ١٩٧٦، للمخرج داود عبد السيد، وحصل الفيلم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة "الأفنجدلين" من مهرجان أوبرهاوزن بألمانيا، وجائزة جمعية النقاد .

ويوجه مركز الثقافة السينمائية الدعوة عامة للجمهور والسينمائيين، لمشاهدة الفيلم بمقره (٣٦ شارع شريف - القاهرة)، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية حرصا على سلامة الجمهور والعاملين .

أخبار تهمك

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أبوقير في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. سلسلة من الانفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس مصر

منذ أقل من ساعة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ترامب يشارك في قمة العشرين التي تستضيفها السعودية افتراضيا

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تُعلن موعد النوة المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

ساسي يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك بعد نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 19 ساعة

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:55 ص

طلب عاجل من الأمم المتحدة إلى إثيوبيا

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

11:59 ص

تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة زد في كأس مصر

01:00 م

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

06:54 ص

الأرصاد تُعلن موعد النوة المقبلة

10:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»