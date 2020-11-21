غدًا.. چوري بكر ضيفة برنامج "الچوكر" علي WATCH iT

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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تحل الإعلامية والفنانة چوري بكر ضيفة علي برنامج "الچوكر" والذي يذاع عبر منصة WATCH iT غدًا في ثاني حلقات البرنامج، والذي يعرض كل يوم سبت من كل أسبوع في تمام العاشرة صباحًا، وكان ضيف الحلقة الأولي من البرنامج الفنان "شريف دسوقي".

يذكر أن برنامج "الچوكر"، ينتمي لنوعية برامج الكوميديا الساخرة والفانتازيا، وهو فورمات جديد من نوعه يقدم لأول مرة في مصر والعالم العربي، ويستضيف عدد من مشاهير الفن والطرب.

ويقدمه المذيع "محمود فكري" الذي يخوض هذه التجربة للمرة الأولي، قادمًا من عالم الدعايا والإعلان، كما كشف البرومو الذي طُرح سابقًا عن بعض من ضيوف البرنامج وكان أبرزهم النجم "أحمد زاهر" و"ميدو عادل" و"محمد ثروت" والنجمة "راندا البحيري" والممثل الشاب "تيام مصطفي قمر" والمطرب "عمر كمال".

ومن الجدير بالذكر، أن البرنامج من إنتاج شركة Reload للمنتج "هادي عادل"، وهي شركة رائدة في مجال الدعايا والإعلان.

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