بالصور.. استمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بمجلس قروى دير البرشا

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تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، جهودها في رفع المخلفات ونقلها للمقالب العمومية بالظهير الصحراوى، ومتابعة حالة النظافة العامة بالأحياء والشوارع الرئيسية.



وتم تنفيذ حملة نظافة وتمهيد الطرق بالجليدر بنطاق دائرة الوحدة برئاسة جاد عبدالكريم رئيس مجلس قروى ديرالبرشا.



وجاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء اركان حرب وكيل الوزارة احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، بتكثيف حملات النظافة لإضفاء مظهر جمالى وحضارى لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

