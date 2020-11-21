ضبط 13 سلاحا ناريا بحوزة 8 متهمين بدون ترخيص في أسيوط

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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شنت مديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن استهدفت مركز شرطة أبوتيج أسفرت جهودها عن ضبط (عدد 13 قطعة سلاح ناري -عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (8) متهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية "بدون ترخيص".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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