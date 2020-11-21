ضبط 13 سلاحا ناريا بحوزة 8 متهمين بدون ترخيص في أسيوط

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية "بدون ترخيص".



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



شنت مديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن استهدفت مركز شرطة أبوتيج أسفرت جهودها عن ضبط (عدد 13 قطعة سلاح ناري -عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (8) متهمين.