ضبط 6.3 طن كبدة مجهولة المصدر بالقليوبية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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ضبطت أجهزة مباحث التموين بالقليوبية، اليوم السبت، 6.3 طن "كبدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها و430 كيلو جرام "كبدة" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لعرضها للبيع والتداول بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

وتلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط الكميات المشار إليها، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بدون ترخيص بمحافظة القليوبية. 

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة، حملة مكبرة على ثلاجات وشوادر اللحوم المجمدة بالحي، للتأكد من سلامة تخزينها في الثلاجات ومتابعة تاريخ انتاجها حفاظا علي حياة المواطنين.

وقاد الحملة اللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، يرافقه نائب رئيس الحى إيهاب مهدي، وفريق المتابعة الميدانية ومديرة الطب البيطرى بحي غرب ومباحث التموين بالوزارة، وتموين حي غرب شبرا الخيمة، على محلات اللحوم المجمدة وثلاجات اللحوم بنطاق حي غرب شبرا الخيمة.

وأكد رئيس الحي، أن الحملة أسفرت عن ضبط 135 كيلو جرام لحوم قطع بدون بيانات تعاني من تغير فى الخواص الطبيعية لها، و120 كيلو جرام مفروم ودواجن كوكى تعاني من تغير في الخواص الطبيعيه لها، و709 كيلو جرام دهون حيوانية بدون بيانات وتعانى تغير فى الخواص الطبيعية لها كذلك من مصنع لفرم اللحوم بالحي، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الشأن.

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