التحفظ على 12 ألف عبوة غذائية فاسدة بالإسكندرية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، التحفظ على 10776 عبوة من المنتجات الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل مطبعة بدون ترخيص، و2000 عبوة "شيكولاتة وحلوى" تم محو تاريخ صلاحيتها المنتهي ووضع تاريخ جديد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز صاحب المطبعة علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وتلقى اللواء سامي غنيم، مدير من الاسكندرية، إخطار من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بوجود مطبعة "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة المنشية، وقيام المدير المسئول عنها بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الغش التجاري وتجميع عبوات السلع الغذائية وخاصة عبوات الشيكولاتة والحلويات الخاصة بالأطفال منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى ومحو تاريخ الإنتاج والصلاحية، ووضع تواريخ إنتاج وصلاحية جديدة مستخدمًا مذيبات للأحبار، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وإعادة طرحها للبيع بالأسواق مما يسبب أضرارًا صحية للمستهلكين وخاصة الأطفال.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها وتم القاء القبض علي صاحب ومدير مسئول عن المطبعة، وبتفتيشها عثر بداخلها على 10776عبوة "شيكولاته وبسكويت ولبان ونعناع وصلصة" جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمى، و2000 عبوة "شيكولاتة – حلوى" تم محو تاريخ صلاحيتها المنتهى ووضع تاريخ جديد، و11 أكلاشيه تستخدم فى تدوين تواريخ الصلاحية – 4 زجاجات "مذيب أحبار – حبر أسود"، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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