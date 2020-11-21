ضبط تشكيل عصابي لاتجاره في العملات بالنزهة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:55 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لاتجارهم في العملات بمنطقة النزهة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده تمكن قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما مبلغا ماليا (عملات محلية - أجنبية).

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأضافا بتحصلهما على المضبوطات من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "له معلومات جنائية") بقصد توصيلها لبعض الأشخاص غير معلومين لديهما بإحدى المحافظات.

وأمكن ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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