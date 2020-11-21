المدير الفني لبلدية الاسماعيلية.. قرار تجميد النشاط ليس نهائي وممكن ارسال قائمة ثانية

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:11 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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أكد حسين عبد المنعم المدير الفني لفريق بلدية الاسماعيلية أن خطوة تجميد النشاط الرياضي للنادي نابعة من رغبة لدى مجلس الادارة بسبب عدم وجود مستثمر .

وأضاف" عبد المنعم " في تصريحات خاصة للفجر أنه لم يتم ارسال القائمة الأولى للفريق من قبل مجلس الادارة ، وأن القرار النهائي بشأن ارسال قائمة ثانية تشمل كل اللاعبين او اللعب بالناشئين سيتم حسمه غدا

هذا ويشارك فريق بلدية الاسماعيلية ضمن فرق مجموعة القناة بدوري القسم الثالث ويرأس النادي عبد الله مباشر .

يذكر أن مجلس ادارة نادي بلدية الاسماعيلية قد اتخذ قرار بتجميد النشاط الرياضي ليفاجأ الجميع بعدم ارسال النادي القائمة الأولى للفريق ، وأن مدربي النادي في انتظار يوم ٢٨ نوفمبر حيث موعد القائمة الثانية .

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