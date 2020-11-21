إعدام 2.5 طن مخللات وزيوت غير صالحة فى الدقهلية "صور"

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ضبطت الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلة مصنعا مخالفا وبدون ترخيص ويعرض حياة المواطنين فى حملة إستهدفت المحال التجارية والمطاعم والمخابزو الباعة الجائلين بنطاق مدينتي بني عبيد والجمالية.

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و تمكنت الحملة من ضبط 30 برميل جزر مخلل زنة البرميل 80 كيلو بإجمالى 2400 كيلو جزر مخلل غير صالحة للإستهلاك الأدمي لوجود تغيير فى الخواص الطبيعية ووجود حشرات ودود بمصنع مخللات ببني عبيد.



و حررت الحملة 5 محاضر جنح صحية لنقص الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادات صحية وتحرير محضر غلق إدارى لعدم وجود ترخيص وتم ايقاف التشغيل للمصنع لوجود بلاعة صرف امام المدخل مما يؤدي إلي خطر داهم في الصحة العامة.



كما اسفرت الحملة عن اعدام 70 كيلو فاكهة تالفة و30 رغيف حوواشي و40 لتر زيت قلي بالمطاعم غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتحرير 25 محضر جنح صحية لوجود مخالفات بيئية وعدم اعلان اسعار وعدم حمل شهادات صحية،وتم سحب عينات أغذية متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

و شدد الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على تكثيف الحملات وخاصة على المحال التجارية التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة ومواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض وتفشي الاوبئة.