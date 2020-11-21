الطالع الفلكي السبت 21/11/2020..كَفَاءَة الأدَاء!









*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الدّلو ، ويدخل الحُوت فى السّادسة و 5 دقائق صباح غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجدى ، ويدخل الدّلو فى السّادسة و55 دقيقة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 21 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 15 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الغَفْر من 11 نوفمبر - 23 نوفمبر.





اليوم 12 هاتُور قبطى ، 21 تِشْرين ثَانِ رُومى ، 6 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -وأوليلو كمان إن هِيّا إشترتْلَكْ شبشبْ أطيفة مُعتبر بخمسة جنيه عشان يتأطّع على دماغك.(ميمى شكيب من مسرحيّة حسن ومرقص و كوهين-1960)





*القمر فى الدّلو "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس تنتقل للقوس، الزّهرة تنتقل للعقرب - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من الميزان للعقرب فى الثالثة و21 دقيقة عصراً ، وسوف تبقى فيه لتُغادره للقوس فى السّادسة و 21 دقيقة مساء 15 ديسمبر ، وتنتقل الشمس من العقرب للقوس فى العاشرة و40 دقيقة ليلاً ، وسوف تبقى فيه لتغادره للجدى فى الثانية عشرة ظهر يوم 21 ديسمبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى القوس.(تنتقل للجدى فى 21 ديسمبر)

(عطارد) ----- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 1 ديسمبر)

(الزّهرة) ----- فى العقرب. (تنتقل للقوس 15 ديسمبر)

(القمر) ------ فى الدّلو.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الحَمَلْ.(ينتقل للثّور فى 7 يناير 2021)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 19 ديسمبر 2020)





الشمس/الأنا فى بُرج القوس فالفرص مُرتفعة لترقّى وظيفى تحلم به،زيادة فى راتبك الشّهرى، رَوَاج لبضاعتك إن كنت تاجراً ، التحصّل على الدرجات الوظيفيّة أو العلميّة الرّاقية التى تستلزم ألقاباً لتكسب هذا البريستيج اللامع بين الناس، إنتقالك من ضاحية سكنية مُتواضعة لأخرى راقية ، الزيادة والبركة تحلّ عليك لتتزوّج إن كنت عازباً ويرزقك الله تَعَالى بالذريّة لتحلّ الزيادة فرداً للعائلة الكريمة،بُرج القوس يُشدّد أن تبتعد عن رفقة السّوء أوالأماكن المشبوهة التى لاتليق بمكانتك وأن تُحافظ على نفسك وأسرتك بمنأىً عن الدّهماء والسّوقة حتى إن تكلّفت أموالاً، التضحية بالدراهم لتستقل سيارة أجرة مضمونة أفضل من توريط زوجتك وأطفالك بحافلة مُزدحمة لتكون عُرضة لما لايليق ،إن كُنت مُقصّراً فى أداء فروضك الدّينيّة وواجباتك الإجتماعيّة ، تُعانى التدخين أوالتلفّظ بالبذاءة فحلول الشّمس بالقوس يزيد من إمكانية نجاحك فى الإقلاع عن العادات السيئة والإلتزام بفروضك الدّينيّة ، كما أن الأسفارلأراضٍ بعيدة ولمُدّة طويلة وارد خلال حلول الشمس فى القوس خصوصاً لمواليد القوس والحُوت وأيضاً مواليد الجَوْزَاء ، بمشيئة الله تَعَالى.





الزّهرة فى برج العقرب الذى يرمز للمعارك خلف الأبواب المُغلقة توفّر للزوجات فرصة أداء واجباتهنّ الزوجيّة بكفاءة لكن بصبغة عدائيّة فالعقرب يحكمه المرّيخ والعقرب يرمز للأداء الزوجى (إنتقال سائل من جسد لآخر) ولا عيب طالما بالحلال ، العقرب مشهور بالتشكّك والإرتياب والغيرة لذا إنتبه لنطق إسم زوجتك صحيحاً منعاً لمشاكل واردة ليست محلاً للإستخفاف ، تفتيش ملابس الزوج وحافظة نقودة وهاتفه النقّال وارد وعلى الزوج التغافل عن تلك الإجراءات المُستفزّة لكنها تُعطى الزوجة/الزهرة جرعة إطمئنان بشكل خفى مُستتر/العقرب تحت سطح البحر كنموذج ميرفت أمين بفيلم البعض يذهب للمأذون مرتين ، كما أن الزهرة بالعقرب مُفيد لكشف صداقة تبدومن ظاهرها جميلة/الزهرة لكنها تحمل بذورالحقد من باطنها/تحت سطح البحر كنموذج يحيى الفخرانى بفيلم الغيرة القاتلة ، لذا وَجَبَ الحَذَر.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.





برج الثور: المرأة كالعشب النّاعم تنحنى أمام النّسيم ولا تتكسرأمام العاصفة، تذكر تلك المقولة عند تصفيتك لخلاف مع الحبيبة، حتى إن لم تكن أنت المُخطئ.





برج الجوزاء: إحتفظ بأسرارك لنفسك ،أسوأ الأعداء صديق إنقلب عدوّاً لمعرفته بدقائق حياتك ،وفّر على نفسك تلك الدّراما واقفل فمك والذى ليس مجهوداً شاقاً.





برج السّرطان: إنتهز الفرصة للتقدم لوظيفة إضافيّة جديدة أولتعارف بغرض الزواج ، أومساعى صُلح لعلاقة زوجيّة مُتضرّرة.





برج الأسد: أسلوب تأمين بسيط قد ينقذك من ورطة كبيرة، توقع المشكلة والعمل على تجنّبها يُخفّض ضررها، إستبن سيارتك أو نقديّة،لهذا إسمه القرش الأبيض.





برج العذراء: إبتعد عن السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب الآخرين خاصةً زوجتك ، العيوب هى التى تثبت أننا بشر، فأنت لست كامل الأوصاف.





برج الميزان: إبحث عن مهاراتك وحاول توظيفها فيما تُجيده ولا تحاول تقليد الآخرين ، قيمة كل إمرئٍ مايُحسنه ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج العقرب: إبتعد عن الشطط فى عواطفك ،كما أنّ مشاعر الغيرة تبدو كالملح، القليل منها مطلوب والكثير منها مُؤذٍ للغاية.





برج القوس: تصفح الشبكة العنكبوتية قد يُلهمك بفكرة تكون باب رزق جديد لك، لا تستهن بالأفكار البسيطة فكلنا وُلِدنا صغاراً، وكذلك المشاريع العملاقة.





برج الجدى: لاتسمح للعاطفة أن تكون فوق العقل والمنطق ، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش قدرتك على التفكير المنطقى.





برج الدّلو: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائرالأمور فى عملك مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل، لتوفر الوقت والجهد.





برج الحوت: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.