رابط مباشر.. تقديم تظلمات تكافل وكرامة 2020 وتسجيل شكوى من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:05 م
تكافل وكرامة 2020
تكافل وكرامة 2020
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رابط مباشر.. تقديم تظلمات تكافل وكرامة 2020 وتسجيل شكوى من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة تقديم تظلمات تكافل وكرامة وذلك للاستفادة من الدعم الذي يتم تقديمه من الحكومة إلى المواطنين الذين يتوافقون مع الشروط التي تم إعلانها حتى يصبح المواطن من مستحقي الدعم، ويريد الكثير من المستحقين الحصول على دعم مالي من الدولة من خلال المعاشات التي تصرف لهم لذلك أعلنت الحكومة عن إتاحة التظلم وتقديم شكاوى إلكترونيًا، وسنعلن لكم خلال المقال عن الطريقة التي يمكن من خلالها التظلم حتى يتم النظر فيه وإتاحة الدعم له في حال ثبوت أنه مستحق له.

تظلمات تكافل وكرامة 2020
وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط المخصص لتسجيل شكاوى المواطنين المستحقين للمدفوعات الإلكترونية، وكلها مطلوبة لهذه المعلومات، وتحميل المستندات بناءً على الوضع الحالي للدولة،  أدى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 إلى أغلاق المساجد والكنائس والوزارات الحكومية وكافة المرافق الحكومية، واستبدالها بخدمات إلكترونية لمنع تعطيل خدمات المواطنين ، حيث يوجد 3.6 مليون أسرة مطلقة وأرامل ومعاقين وعدم وجود معاش اجتماعي للكثير من المواطنين الذين يكونوا في حاجة له.

طريقة تقديم شكوي معاش تكافل وكرامة
يمكن لمستحقي التكافل والمعاش الكرام اتباع الخطوات التالية لتسجيل شكوى عرقلة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي دون الحاجة إلى دفع: –

- ادخل على موقع وزارة التضامن الاجتماعي (اضغط هنا).

- اكتب جميع تفاصيل الشخص الذي يحق له الحصول على معاش التكافل والكرامة (الاسم رباعي – العنوان – رمز البلد / المنطقة.

- قم بتسجيل الشكوى ليتم تسجيلها.

- اكتب المحافظة التي تريد أن يعيش فيها مقدم الشكوى.

- اختر نوع البطاقة .

- كتابة قيمة المعاش التي تتم تقاضيه.

رابط مباشر.. تقديم تظلمات تكافل وكرامة 2020 وتسجيل شكوى من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

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