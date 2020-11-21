إغلاق شامل في إيران وسط ارتفاع قياسي للإصابات بكورونا

أعلنت السلطات الإيرانية، بدء خطة الإغلاق الشامل لمدة أسبوعين لمكافحة جائحة كورونا، وسط ارتفاع معدلات الوفيات والإصابات بالفيروس إلى أرقام قياسية.

وكشفت السلطات الإيرانية، أن خطة الإغلاق التام تشمل 160 مدينة مصنفة على أنها حمراء بالنسبة للوضع الوبائي، والإغلاق الجزئي في 288 مدينة أخرى مصنفة على أنها برتقالية وصفراء.

وكانت العاصمة طهران، تعتبر ضمن المناطق الحمراء الأكثر خطورة، حيث تسجل فيها يوميا نحو 200 حالة وفاة، وفق وزارة الصحة الإيرانية.

وقد أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 13260 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 479 حالة وفاة، مبينة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 828377 أما إجمالي عدد الوفيات فبلغ 43896.

وأوضحت الوزارة أن عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 589025، فيما لا يزال 5756 مصابا في حالة صحية حرجة في غرف العناية المركزة، مؤكدة أن كافة الأقاليم الـ31 لا تزال في وضع صحي خطير.

وذكرت أن 27 إقليما في وضع صحي أحمر من بينها طهران، أصفهان، وقم. وهناك 4 أقاليم في وضع صحي برتقالي وأصفر وهي: هرمزغان، فارس، غلستان ، سبستان وبلوشسيتان.