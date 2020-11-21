السيتي يتطلع لفك عقدة الكبار

السبت 21/نوفمبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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تتجه الأنظار اليوم السبت صوب ملعب إستاد توتنهام هوتسبيرز لمتابعة مواجهة السيتزينز ضيفه فريق نادي مانشستر سيتي لحساب مباريات الجولة التاسعة من البريميرليج.


ويسعى السيتي في لقاء اليوم لمواصلة النتائج الإيجابية التي حققها مؤخراً خاصةً أنه لم يخسر سوى مباراة واحدة خلال 12 مباراة خاضها الموسم الجاري في جميع المسابقات.


في الوقت الذي ينتظر فيه جوارديولا أيضاً فك عقدة الكبار حيث خسر 5 مباريات من أصل 7 خاضها الفريق خارج أرضه من بينهم المباريات الثلاثة الأخيرة.

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