موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:59 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام أبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر.


ويواجه الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة في الخامسة من مساء اليوم السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية في ربع نهائي كأس مصر.


ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :- 


حراسة المرمى : مصطفى شوبير 

خط الدفاع : عربي بدر - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود وحيد

خط الوسط : حمدي فتحي - أحمد نبيل "كوكا" -  وليد سليمان - أحمد الشيخ - حسين الشحات

خط الهجوم : أليو بادجي.

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