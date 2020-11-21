ينفذ اليوم.. الغرامات المطبقة على غير الملتزمين بالكمامة في المواصلات العامة

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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في ظل مخاوف تفشي فيروس كورونا المستجد، أعادت الحكومة تشديد إجراءاتها الاحترازية، لحماية المواطنين، أثناء المواصلات العامة، حيث تطبق غرامات تصل إلى 4 آلاف جنيه على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامة.

ويرصد "الفجر"، تفاصيل تطبيق قرار غرامات على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامات.

حملات تفتيش
تشهد محطات مترو الأنفاق، والمواصلات العامة، حملات مكبرة ومفاجئة من قبل شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإداري، لمنع دخول أي راكب بدون ارتداء الكمامات الطبية، للحد من تفشي فيروس كورونا، مع فرض غرامات تصل إلى 4 آلاف جنيه للمخالفين.

تنفيذ الغرامات
وتبدأ شركة المترو والأتوبيسات، اليوم السبت تنفيذ قرار منع دخول المحطات أو استقلال خطوطه بدون ارتداء كمامات وتفعيل غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه ضمن الإجراءات الوقايئة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

تكثيف الحملات
وشدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على ضرورة تطبيق الغرامات المقررة على المخالفين للتعليمات والاشتراطات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة كورونا وخاصة ارتداء الكمامات بوسائل النقل الجماعي ووسائل النقل العامة.

وكان أحمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم شركة المترو، أعلن أنه سيتم تفعيل قرار منع دخول المحطات تمامًا بدون ارتداء كمامات لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335» ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الماضي، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

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