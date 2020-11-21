كومان يتحدث عن مواجهة أتلتيكو مدريد

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:30 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، عن جاهزية فريقه لمباراة أتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وتقام مباراة برشلونة أمام أتلتيكو مدريد، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المباراة ضد أتلتيكو مدريد صعبة، ولديهم مدرب صاحب مسيرة رائعة، ولديهم غيابات في صفوفهم ونحن كذلك".


وتابع: "نسير على طريق جيد، غيرنا العديد من الأشياء في الفريق، وإذا حققنا نتيجة مثلما فعلنا ضد يوفنتوس، ستزداد الثقة في الفريق، والكلمة الأخيرة موجودة دائمًا في الملعب".


وعن العلاقة بين ميسي وجريزمان، أجاب: "أتفهم أن ميسي كان غاضبًا، بعد رحلة طويلة يسألونه عن جريزمان، أعتقد أنه عدم احترام، أعرف أنه من جانبكم كصحفيين تبحثون عن الجدل، لكني لم أر أي علاقة سيئة بينهما".


وأضاف: "أعتقد أن الوكيل الذي صرح، تركه جريزمان منذ 3 سنوات، لهذا فما حدث مجرد هراء".


وبسؤاله عن رحيل ميسي، علق كومان: "لا، ولن أتحدث أكثر من ذلك".


وأتم: "يجب أن أدافع عن ميسي لأنه بعد 15 ساعة سفر، يقومون باستجوابه لمدة ساعة، وبعد ذلك تطرح عليه الصحافة الكثير من الأسئلة، وهو شخص قدم الكثير من النادي، وهو الذي عليه اتخاذ قراره بشأن مستقبله".

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