



مواعيد وأماكن قرعة اراضي بنك الاسكان والتعمير 2020 .. قرعة أراضي بنك الإسكان والتعمير 2020 ( هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة)





قرعة اراضي بنك الاسكان والتعمير 2020، كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالاتفاق مع بنك التعمير والإسكان عن مواعيد وأماكن قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي 2020 للأراضي التي طُرحت للحجز في المدن الجديدة (العاشر من رمضان - سوهاج الجديدة - دمياط الجديدة - برج العرب الجديدة - أسوان الجديدة - أخميم الجديدة - طيبة الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - السادات - أسيوط الجديدة) في الفترة الواقعة بين 15 سبتمبر وحتى 15 أكتوبر الماضي ، نستعرض معكم أعزائنا مواعيد إجراء القرعة اليدوية للمتقدمين وأماكن إجرائها.





موعد قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي 2020

أكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان أنه بداية من يوم الأحد 29/11/2020 وحتى يوم 20/12/2020 ،حيث سيتم تقسيم المواعيد بحسب المدن التي سيتم إجراء القرعة فيها بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا ، وكانت قد طرح بنك الإسكان والتعمير 3098 قطعة أرض سكنية بـ”الإسكان الاجتماعي” بنظام القرعة العلنية في 11 مدينة جديدة بالمرحلة العاشرة للبيع بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان، بمساحات تتراوح بين 209 و287 م2 .





أماكن قرعة أراضي بنك الإسكان والتعمير 2020

وبالنسبة لأماكن قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي 2020 على النحو التالي:





- يوم 29 من نوفمبر بمدن دمياط الجديدة، والفيوم والعاشر من رمضان في إستاد المقاولون العرب.





- يوم 5 ديسمبر تقام القرعة بمدن قنا الجديدة و طببة الجديدة بأجهزة المدن المذكورة .





- يوم 12 من ديسمبر تقام قرعة أسوان الجديدة وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة في أجهزة المدن.





- يوم 19 من ديسمبر تقام القرعة في مدينة السادات .





- يوم 20 من ديسمبر تقام القرعة في مدينة برج العرب بالإسكندرية في نادي الاتحاد السكندري وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



