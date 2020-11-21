فرار عشرات السجناء من سجن بعبدا في لبنان

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بفرار عشرات السجناء من سجن بعبدا في لبنان.

وفي سياق آخر، أشعل مواطن لبناني، النار في نفسه أمام مركز الضمان الاجتماعي في منطقة بئر حسن، دون أن تعرف الأسباب.

ونشر مقطع فيديو على موقع "تويتر"، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقدم على إحراق نفسه أمام مركز ​الضمان الاجتماعي​ في منطقة ​بئر حسن​- بيروت.

وعلى الفور، سارع عدد من المتواجدين في المكان على العمل لإخماد النار، كما لم تعرف أسباب إقدام هذا الشخص على حرق نفسه، أو حالته الصحية.

ويعاني لبنان، من أزمة إقتصادية حادة، وهي مستمرة منذ حوالي السنة، ارتفع معها سعر صرف الدولار من 1500 ليرة الى حوالي الـ10 آلاف ليرة لبنانية، مما أدى إلى إنخفاض القدرة الشرائية للعديد من المواطنين.