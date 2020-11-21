فرار عشرات السجناء من سجن بعبدا في لبنان

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:30 ص
فرار سجناء - أرشيفية
فرار سجناء - أرشيفية
وكالات
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بفرار عشرات السجناء من سجن بعبدا في لبنان.

 

وفي سياق آخر، أشعل مواطن لبناني، النار في نفسه أمام مركز الضمان الاجتماعي في منطقة بئر حسن، دون أن تعرف الأسباب.

 

ونشر مقطع فيديو على موقع "تويتر"، يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقدم على إحراق نفسه أمام مركز ​الضمان الاجتماعي​ في منطقة ​بئر حسن​- بيروت.

 

وعلى الفور، سارع عدد من المتواجدين في المكان على العمل لإخماد النار، كما لم تعرف أسباب إقدام هذا الشخص على حرق نفسه، أو حالته الصحية.

 

ويعاني لبنان، من أزمة إقتصادية حادة، وهي مستمرة منذ حوالي السنة، ارتفع معها سعر صرف الدولار من 1500 ليرة الى حوالي الـ10 آلاف ليرة لبنانية، مما أدى إلى إنخفاض القدرة الشرائية للعديد من المواطنين.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لبنان فرار عشرات السجناء

أخبار تهمك

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 19 ساعة

دكرنس يختتم صفقاته بشيكا النصر ومواندا دمنهور

منذ ساعة و 21 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

منذ 18 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. سلسلة من الانفجارات تهز العاصمة الأفغانية كابل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ترامب يشارك في قمة العشرين التي تستضيفها السعودية افتراضيا

منذ حوالي 8 ساعات

ساسي يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك بعد نهائي أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

منذ حوالي 5 ساعات

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد تُعلن موعد النوة المقبلة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 18 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة أبوقير في كأس مصر

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موسيماني يطلب رحيل ثنائي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

انفراد| أول حوار مع أسرة المصور الفوتوغرافي قتيل إمبابة.. قطعا جسده بمقص وجنزير (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من وزير القوى العاملة لهذه الفئات

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

أشعل النار بسيارة امرأة.. فاحترق

عاجل.. البرلمان العراقي يعقد جلسة استثنائية لبحث الأوضاع في البصرة

تواصل- السعودية| صاحب سيارة يروي تفاصيل حرقها من قبل متنكر بزي نسائي

غارة روسية تستهدف سجنا بإدلب.. وفرار عشرات المتطرفين

نظام أردوغان يتربح من عرق السجناء بإخضاعهم للعبودية (صور)

رجل يقدم على إحراق نفسه داخل دائرة حكومية في بغداد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:54 ص

موسيماني يطلب إعادة مهاجم الأهلي الشاب

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي أمام أبو قير للأسمدة في كأس مصر

11:59 ص

الأرصاد تُعلن موعد النوة المقبلة

10:32 ص

ساسي يتلقى عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للرحيل عن الزمالك بعد نهائي أبطال أفريقيا

10:05 ص

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»