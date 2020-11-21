أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 21-11-2020 أمام الجنيه المصري





إستقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 21-11-2020 ، حيث حقق سعر الدولار اليوم حوالي 15.59 للشراء و16.69 جنيه للبيع وفقاً لأخر التحديثات ، وذلك تزامناً مع العديد من البيانات الاقتصادية من بينها بيانات الإنتاج الصناعي ومخزونات الأعمال وأسعار الواردات وغيرهم، ولكن تصدرت بيانات مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية أهم بيانات الصادرة في الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع، يليها بيانات كل من مؤشر إعانات البطالة ومؤشر فيلادلفيا التصنيعي.





سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى ، عند 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.





سعر اليورو الأوروبى اليوم

وثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وبلغ 18.42 جنيه للشراء، 18.60 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

وشهد سعر صرف الجنيه الإسترلينى استقرارا أمام الجنيه المصرى، وبلغ 20.58 جنيه للشراء، 20.83 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.07 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليوم