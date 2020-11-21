صلاح يخضع لمسحة كورونا جديدة لتحديد موعد عودته لليفربول

قال تقرير صحفي بريطاني صادر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت أن الدولي المصري محمد صلاح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي المصاب بفيروس كورونا المستجد سيخضع لإختبار جديد يوم غداً الأحد.









وكان صلاح، حضر حفل زفاف شقيقه في مصر، وظهر في بعض اللقطات، دون ارتداء القناع الطبي، قبل أن يتم تشخيص حالته بإصابة بالفيروس ما جعل الجماهير تنقلب عليه بسبب عدم إتباع الإجراءات الإحترازية.









ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن صلاح وصل لندن قادمًا من مصر، مساء أمس الجمعة، وسيدخل مباشرة في الحجر الصحي، مشيرة إلى أنه تمت جدولة خضوعه لاختبار كورونا جديد، غدًا.



