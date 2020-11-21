شهيرة: تماسكت فى عزاء محمود يس حتى تمضي الليلة دون شوشرة

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أعربت الفنانة شهيرة عن حزنها الشديد لرحيل زوجها الفنان محمود ياسين، مُضيفة: "أنا مؤمنة بقضاء الله وأعلم جيدًا أن لكل شخص معاد محدد، ولكن فراقه صعب جدًا، ولا أستطيع أن أصدق أنه لم يعد موجودًا".



وتابعت الفنانة شهيرة، خلال استضافتها فى برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي:"هناك أشخاص فى حياتنا لها بصمة قوية وبصمة رجولية، وكان هناك الكثير من الأشخاص فى الجنازة ومئات قاموا بالصلاة عليه فالجنازة كانت مهيبة ولم أراها إلا بعد أن أنتهت من خلال الفيديوهات ".





وتابعت شهيرة: "أقمنا العزاء فى مكان مكشوف، بسبب كورونا وحتى وإن لم يكن هناك فيروس كورونا، فلا يوجد مكان يستوعب كل هؤلاء الحضور، فالعزاء كان به مئات الأشخاص، وحاولت التماسك فى العزاء لأننى أردت أن تمر الليلة فى هدوء دون شوشرة، وأقصد شوشرة الحزن، فإذا انهرت أنا أو رانيا ابنتى كان العزاء كله سينهار فتماسكت حتى تكون ليله جميلة".















