467 وفاة و24822 إصابة بكورونا في روسيا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:07 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت السلطات الصحية في روسيا، اليوم السبت، 467 وفاة و24822 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ما يمثل أكبر ارتفاع منذ بداية الجائحة.

 

ووفقًا لغرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي كورونا في روسيا، تتوزع بين كافة أقاليم البلاد الـ85 وفي مقدمتها العاصمة موسكو ومدينة بطرسبورغ حيث سجلتا قفزة غير مسبوقة بـ7168 و2476 إصابة جديدة على التوالي.

 

وأشارت الغرفة الروسية، إلى أنه لم تظهر أعراض الإصابة لدى 23.4% من المرضى الجدد.

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة، بلغ مليونين و64748 إصابة مؤكدة منها 35778 حالة وفاة و451535 حالة نشطة (ما يمثل تراجعا بـ1666 حالة نشطة منذ أمس).

 

وبحسب روسيا اليوم، تجاوز عدد المتعافين الجدد حصيلة الإصابات لليوم الرابع على التوالي، برصد 26021 حالة شفاء خلال اليوم الأخير، ما يرفع العدد الإجمالي إلى مليون و577435 متعافيا.

 

وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 71.8 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس التاجي (588 ألفا منها خلال الساعات الـ24 الماضية) ولا يزال أكثر من 474 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

 

وتسعى السلطات الروسية إلى إطلاق حملة تطعيم واسعة النطاق ضد كورونا في البلاد بحلول نهاية العام الجاري.

 

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